Gali Ide Kreatif Karyawan, PLN Gelar KM Festival

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Knowledge Management Festival Tahun 2019 yang digelar PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kalbar resmi dibuka pada Senin (18/3). Acara yang berlansung di ruang Integritas kantor PLN UIW Kalbar ini akan berlangsung selama 2 hari.

Kegiatan KM Festival kali ini diikuti oleh 68 peserta yang berasal dari seluruh unit PLN se Kalimantan Barat.

Baca: Besok Iwapi Expo UMKM Resmi Dibuka, 80 Stan Ikut Ramaikan

Baca: Pontianak Tuan Rumah Borneo Forum, Siap Cari Solusi Persoalan Sawit Kalimantan

Seluruh peserta dibagi menjadi 7 tim Inovasi dan 16 tim Comunity of Practice (COP), yang terdiri dari 5 tim COP teknik dan 11 tim COP non teknik.

Menurut Norman Sasono, Ketua Knowledge Management PLN UIW Kalbar, kegiatan KM Festival merupakan sarana menggali ide para karyawan PLN dalam menghadapi era distrupsi.

“Dalam pasar bisnis terutama pada jasa penyedia kelistrikan, PLN harus mampu menggali ide-ide para karyawannya agar mampu bersaing di era distrupsi saat ini," jelas Norman.

Diakuinya, sebagai perusahaan jasa yang bertugas memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, PLN pastinya membutuhkan ide-ide kreatif serta inovatif dari para karyawan sehingga dapat terus melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan mutu layanan.

Sejalan dengan itu menurut Ketua panitia KM Festival, Iin Indriyani Fitriya, dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan lomba ini juga merupakan ajang seleksi mencari bibit juara untuk dapat diikutkan ke KM Festival baik tingkat Regional maupun tingkat Nasional.

"KM Festival kali ini memiliki thema Ideas for Incredible Performance. Dimaksudkan bahwa dengan ide kreatif dan metode kerja yang out of the box, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan akan membentuk suatu budaya perusahaan yang unggul, kreatif dan inovatif," imbuh Iin.

Selain itu, inovasi kali ini lebih mengedepankan sisi kualitas agar inovator UIW Kalbar dapat bersaing memberikan yang terbaik dengan inovator PLN lainnya di seluruh indonesia.