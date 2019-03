9 Tahun Menikah, Dua Hal Ini Bakal Jadi Pemicu Ashanty Cerai dengan Anang Hermansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - 9 Tahun Menikah, Dua Hal Ini Bakal Jadi Pemicu Ashanty Cerai dengan Anang Hermansyah.

Keluarga Anang dan Ashanty terus menjadi perbincangan publik karena keharmonisan mereka.



Rumah tangga pasangan selebriti ini memang jarang diterpa pemberitaan miring.



Setelah resmi menikah pada 12 Mei 2012, Ashanty dan Anang Hermansyah terlihat selalu akur dan kompak.

Kekompakkan dan kemesraan Ashanty dan Anang Hermansyah ini juga bisa dilihat dari interaksi mereka sehari-hari.



Sebagai suami, ayah dan kepala rumah tangga, tentu saja Anang menjadi sosok yang penting bagi istri dan empat anaknya.



Meski sudah memiliki dua anak lagi dari Ashanty, tak membuat rasa kasih sayang Anang pada Aurel dan Azriel, buah hatinya dengan Krisdayanti berkurang.

Hal itu juga yang membuat Ashanty merasa beruntung memiliki suami seperti Anang.

Dalam sebuah tayangan infotainment pada Jumat (15/3/2019) kemarin, Ashanty mengungkapkan alasannya bisa hidup harmonis dengan Anang.

Ibu sambung Aurel dan Azriel ini mengaku tidak menikah dengan Anang karena harta, melainkan karena merasa nyaman dan kecocokan.

"Ini sampai saat ini ya, kita nggak tahu suatu saat kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi sampai hari ini kita berpegang bahwa kita ini menikah bukan karena wah ini banyak duit atau wah ini apa ini apa nggak ada," kata Ashanty.



"Kita menikah karena kita merasa nyaman dan ini memang sudah menjadi selain jodoh kita juga merasa banyak kecocokan, kita sudah melewati hidup yang pasti nggak selalu senang pada saat kita ada up and down juga," imbuhnya.

Meski demikian, perempuan 34 tahun ini tidak menutup kemungkinan akan meninggalkan Anang Hermansyah bila lelaki itu melakukan dua hal berikut.

Ashanty mengatakan akan meninggalkan Anang Hermansyah apabila ayah empat anak tersebut melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perselingkuhan.

Meski sudah 9 tahun menikah, Ashanty akan minta cerai dari lelaki asal Jember itu bila dua hal tersebut dilanggar.

"Kalau ada orang lain aku pasti pisah, kalau mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga. Dua hal yang pasti membuat aku ya nggak mungkin kita bertahankan," ucapnya.

Namun selain kedua hal itu, Ashanty akan tetap terus mempertahankan rumah tangganya dengan Anang Hermansyah.

Ashanty memikirkan banyak hal yang harus dikorbankan ketika memutuskan berpisah dari Anang, dan salah salah satunya adalah anak-anak.

"Tapi kalau selain itu banyak hal yang misalnya suami apa suami apa balik lagi istri apa istri apa banyak yang terlalu sedih untuk kita korbankan anak-anak kita dan apa yang sudah kita bina selama ini," pungkasnya.