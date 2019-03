Sedang Berlangsung! Live Streaming Errol Spence Jr Vs Mikey Garcia, Tinju Dunia Live TVOne

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertarungan tinju dunia Errol Spence Jr Vs Mikey Garcia, sedang berlangsung Live TVOne.

Saksikan pertarungan tinju dunia antara Errol Spence Jr Vs Mikey Garcia melalui link Live Streaming berikut:

LINK

Link 1

Link 2

Pertarungan antara Errol Spence Jr Vs Mikey Garcia merupakan duel petinju tak terkalahkan di atas ring dan merupakan petinju raja KO.

Digelar di Stadion AT&T Arlington, Errol Spence Jr mengaku layak menyandang status petinju pound for pound terbaik di dunia jika sukses mempertahankan mahkota kelas welter IBF saat melawan Mikey Garcia.

“Mikey (Garcia) memiliki rekor yang hebat dan basis penggemar yang besar dan saya merasa seperti memenangkan pertarungan ini mengubah saya menjadi bintang," kata Errol Spence Jr dilansir FoxSports.

"Semua orang ingin mengambil tempat Floyd Mayweather sebagai the face of boxing dan ini menempatkan saya di jalur yang benar untuk menjadi the face of boxing dan petarung terbaik di dunia," katanya.