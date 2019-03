DAFTAR 8 Tim Lolos Perempat Final Piala Presiden 2019, Top Skor Hingga Persija Tampil Perkasa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak penyisihan grup Piala Presiden 2019 sudah berakhir dan menghasilkan 8 klub yang melaju ke babak perempat final Piala Presiden 2019.

Jadwal babak Perempat Final Piala Presiden 2019 akan dimulai digelar kembali mulai 29 hingga 31 Maret 2019.

Daftar 8 tim yang berhasil melaju ke babak perempat final Piala Presiden 2019 di antaranya Persebaya dan Tira Persikabo (Grup A), Bhayangkara FC (Grup B), Kalteng Putra (Grup C), Persija dan Madura United (Grup D), serta Persela dan Arema FC (Grup E).

Fase grup Piala Presiden 2019 telah rampung dimainkan pada Sabtu (16/3/2019).

Partai terakhir yang menutup fase grup Piala Presiden 2019 adalah laga dari Grup C, PSIS Semarang vs PSM Makassar, di Stadion Moch Soebroto, Magelang.

Sepanjang fase grup kali ini, ada 92 gol yang tercipta dari 30 pertandingan.

Yang menarik, hanya ada tiga partai yang berakhir imbang dalam fase grup Piala Presiden kali ini.

Ketiga partai tersebut adalah Tira Persikabo vs Persebaya Surabaya dari Grup A, Madura United vs Persija Jakarta dari Grup D, dan Barito Putera vs Persela Lamongan dari Grup E.

