PIALA PRESIDEN: Fase Grup Rampung, 8 Klub Lolos Perempat Final, 92 Gol Tercipta, Ini Serba-Serbinya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Seluruh rangkaian fase grup Piala Presiden 2019 telah rampung digelar, berikut serba-serbi turnamen tersebut yang dirangkum BolaSport.com.

Fase grup Piala Presiden 2019 telah rampung dimainkan pada Sabtu (16/3/2019).

Partai terakhir yang menutup fase grup Piala Presiden 2019 adalah laga dari Grup C, PSIS Semarang vs PSM Makassar, di Stadion Moch Soebroto, Magelang.

Sepanjang fase grup kali ini, ada 92 gol yang tercipta dari 30 pertandingan.

Yang menarik, hanya ada tiga partai yang berakhir imbang dalam fase grup Piala Presiden kali ini.

Ketiga partai tersebut adalah Tira Persikabo vs Persebaya Surabaya dari Grup A, Madura United vs Persija Jakarta dari Grup D, dan Barito Putera vs Persela Lamongan dari Grup E.

Total ada delapan tim yang telah memastikan diri lolos ke babak perempat final, yakni Persebaya dan Tira Persikabo (Grup A), Bhayangkara FC (Grup B), Kalteng Putra (Grup C), Persija dan Madura United (Grup D), serta Persela dan Arema FC (Grup E).

Dari kedelapan kontestan babak 8 besar Piala Presiden 2019, hanya ada satu tim yang ukir nilai sempurna, Bhayangkara FC.

Bhayangkara FC selaku tuan rumah Grup B menggilas Semen Padang dengan skor 4-2 pada partai pertama, menumbangkan Mitra Kukar dengan skor 2-1 pada laga kedua, dan melibas Bali United dengan skor 4-1 pada pertandingan terakhir.