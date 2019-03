Live TVOne Tinju Dunia Mikey Garcia Vs Errol Spence Jr, Mikey Garcia Optimis Kalahkan Errol Spence

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Agenda tinju dunia, Errol Spence Jr Vs Mikey Garcia akan ditayangkan Live TVOne, Minggu (17/3/2019) mulai jam 09.00 WIB.

Digelar di Stadion AT&T Arlington, Errol Spence Jr mengaku layak menyandang status petinju pound for pound terbaik di dunia jika sukses mempertahankan mahkota kelas welter IBF saat melawan Mikey Garcia.

“Mikey (Garcia) memiliki rekor yang hebat dan basis penggemar yang besar dan saya merasa seperti memenangkan pertarungan ini mengubah saya menjadi bintang," kata Errol Spence Jr dilansir FoxSports.

"Semua orang ingin mengambil tempat Floyd Mayweather sebagai the face of boxing dan ini menempatkan saya di jalur yang benar untuk menjadi the face of boxing dan petarung terbaik di dunia," katanya.

Sementara itu sang penantang, Mikey Garcia mengaku memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk mengalahkan Errol Spence Jr.

Petinju asal California ini mengungkapkan dirinya sudah merencanakan untuk pertarungan panjang, tetapi yakin dapat memberikan hasil akhir yang tiba-tiba jika diperlukan.

"Kecepatan, refleks, dan pertahanan, sebut saja, saya lebih baik. Kami bisa menjalani 12 ronde. Tapi, jika mendapat kesempatan, aku akan memanfaatkannya dan mengalahkannya dengan KO," ujar Garcia.

“Sabtu malam (Minggu), Errol akan tahu mengapa aku memilih pertarungan ini. Semua lawan saya mengatakan mereka tidak melihat sesuatu yang istimewa ketika mereka melihat saya, sampai mereka masuk ke ring," tegasnya.

Saksikan Tinju Dunia Live TVOne melalui link Live Streaming berikut:

Link 1

Link 2