Jadwal MotoGP Argentina 2019: Kualifikasi Digelar Minggu, Race MotoGP Argentina Senin Dini Hari 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal MotoGP Argentina 2019 akan mulai digelar Jumat (29/3/2019).

Dimulai dengan sesi latihan bebas, seluruh pebalap akan mengikuti race MotoGP Argentina 2019, Senin (1/4/2019).

Sementara itu, kualifikasi MotoGP Argentina 2019, digelar Minggu 31 Maret 2019

Berikut jadwal lengkap MotoGP Argentina 2019:

Jumat 29 Maret 2019

19:00 - 19:40 Moto3 FP1

19:55 - 20:35 Moto2 FP1

20:50 - 21:35 MotoGP FP1

23:15 - 23:55 Moto3 FP2

Sabtu 30 Maret 2019

00:10 - 00:50 Moto2 FP2

01:05 - 01:50 MotoGP FP2

19:00 - 19:40 Moto3 FP3

19:55 - 20:35 Moto2 FP3

20:50 - 21:35 MotoGP FP3

22:35 - 22:50 Moto3 Q1

23:00 - 23:15 Moto3 Q2

23:30 - 23:45 Moto2 Q1

23:55 - 00:10 Moto2 Q2

Minggu 31 Maret 2019

00:25 - 00:55 MotoGP FP4

01:05 - 01:20 MotoGP Q1

01:30 - 01:45 MotoGP Q2

19:40 - 20:00 Moto3 Warm Up

20:10 - 20:30 Moto2 Warm Up

20:40 - 21:00 MotoGP Warm Up

22:00 Moto3 Race

23:20 Moto2 Race