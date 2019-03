Setelah Menikah dengan Hailey Baldwin, Justin Bieber Akui Terpuruk dan Putus Asa

Setelah Menikah dengan Hailey Baldwin Alami, Justin Bieber Akui Merasa Aneh dan Putus Asa

Justin Bieber dan Hailey Baldwin secara hukum adalah suami dan istri, tetapi meskipun mereka secara teknis belum berjalan menyusuri lorong, fase bulan madu tampaknya berakhir.

Sebuah laporan baru dari Us Weekly keluar hari ini mengatakan bahwa pasangan ini bekerja melalui jalan yang sulit di tengah perjuangan pribadi Justin, dan itu tidak mudah.

Ia mengaku merasa aneh dan putus asa dengan dirinya.

Namun, di saat terpuruk, Bieber berusaha bangkit dengan menghubungi teman-temannya.

Penyanyi asal Kanada ini juga selalu meminta doa dan dukungan dari teman-teman dekatnya.

Terlihat dalam foto yang diunggah, mantan kekasih Selena Gomez ini sedang bersama Kanye West dan Scooter Braun.

Mereka masih memiliki masalah kepercayaan dan kesulitan.

"Dia masih ingin dan membutuhkannya untuk menjadi istrinya dan dia ingin mendukungnya. Tapi sulit ketika dia mengalami semua ini," tambah sumber itu.

Hal itu tidak terdengar hebat, tetapi Beliebers, jangan panik dulu.

Pada nada positif, kedengarannya seperti hal-hal yang sulit, Justin dan Hailey berkomitmen untuk memperkuatnya.

Setelah menikah, Justin Bieber pun selalu mendapat dukungan dari sang istri, Hailey Baldwin.

Bieber tampak nyaman dan terbuka soal Hailey.

Bahkan, pelantun Purpose ini tanpa ragu mengunggah video kebersamaannya dengan Hailey di Instagram.

Ia pun menyinggung soal kehidupan pernikahan di depan kamera.



"Married life. She doesn't even love me anymore," guyon Bieber seperti dilansir dari Daily Mail.

Hailey tidak akan meninggalkan Justin dan Justin juga sebaliknya.

Hailey sangat mendukungnya selama proses ini. (*)