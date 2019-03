Manchester United Vs M City, Liverpool Vs Tottenham Hotspur, Mourinho: Pertandingan Fantastis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mantan Pelatih Manchester United Jose Mourinho berharap babak perempat final Liga Champions mempertemukan empat klub Inggris.

Mourinho berharap mantan klubnya Manchester United bertemu Manchester City.

Sementara Liverpool Vs Tottenham Hotspur.

Jika undian tersebut terwujud maka akan menjadi pertandingan yang sangat menyenangkan.

Hal itu disampaikan Mourinho kepada Goal.com.

I think if the draw gives us manchester city versus manchester united, atau Tottenham Against Liverpool.

They would be absoluterly fantastic matches.

Babak perempat final Liga Champion musim 2018/2019 pengulangan sejarah musim 2008/2009.

Dimana saat itu ada empat klub Liga Inggris maju ke babak perempat final.

