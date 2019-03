LIVE STREAMING LIGA EROPA: Sedang Berlangsung Salzburg Vs Napoli, Salzburg Unggul 2-1

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung babak kedua laga Salzburg versus Napoli di Red Bull Arena dalam lanjutan Leg 2 babak 16 besar Liga Eropa, Jumat (15/03/2019) dinihari WIB.

Saat ini, Salzburg unggul 2-1 atas Napoli.

Gol Salzburg dicetak oleh Munas Dabbur menit 25' dan Fredrik Gulbrandsen 65'. Sementara itu gol Napoli dibukukan oleh Arkadiusz Milik menit 14'

Berikut Link Live Streaming Salzburg Vs Napoli :

Link 1

Link 2

Link 3

Salzburg harus mengalahkan Napoli dengan skor besar. Pasalnya di Leg Pertama, Napoli membantai Salzburg tiga gol tanpa balas.

Selain Napoli, laga leg 2 lanjutan babak 16 besar Liga Eropa malam ini juga akan menampilkan 7 pertandingan lainnya.

Berikut daftar lengkap jadwal Liga Eropa malam ini :

Dynamo Kyiv Vs Chelsea, Pukul 00:55 , NSC Olimpiyskiy Stadium (Kiev)



Krasnodar Vs Valencia, Pukul 00:55, Krasnodar Stadium (Krasnodar)



Salzburg Vs Napoli, Pukul 00:55, Red Bull Arena (Salzburg)



Arsenal Vs Rennes, Pukul 03:00, Emirates Stadium (London)

Benfica Vs D. Zagreb, Pukul 03:00, Estádio da Luz (Lisabon)



Inter Vs Eintracht Frankfurt Pukul 03:00, Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) (Milan)

Slavia Prague Vs Sevilla, Pukul 03:00, Sinobo Stadium (Prague)

Villarreal Vs Zenit Petersburg, Pukul 03:00, Estadio de la Ceramica (Villareal). (*)