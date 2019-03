LIVE STREAMING LIGA EROPA: Sedang Berlangsung Dynamo Kyiv Vs Chelsea, Babak I Chelsea Unggul 0-3

LIVE STREAMING LIGA EROPA: Sedang Berlangsung Dynamo Kyiv Vs Chelsea, Chelsea Unggul 0-3 Paruh Babak Pertama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung babak kedua laga Dynamo Kyiv versus Chelsea di NSC Olimpiyskiy Stadium dalam lanjutan Leg 2 babak 16 besar Liga Eropa, Jumat (15/03/2019) dinihari WIB.

Di paruh pertama babak pertama, The Blues - julukan Chelsea unggul 0-3 atas Dynamo Kyiv.

Gol Chelsea dicetak oleh Oliver Giroud menit 5' 33' dan Marcos Alonso menit 45+1'.

Saat melawat ke NSC Olimpiyskiy Stadium, Chelsea bermodalkan hasil kemenangan 3-0 atas Dynamo Kyiv pada laga Leg pertama di markas sendiri, Stamford Bridge, beberapa waktu lalu.

Chelsea cukup bermain imbang untuk memastikan langkah ke babak 8 besar.

Namun, perjuangan Dynamo Kyiv untuk bisa membalikkan keadaan mungkin saja bisa memberikan kejutan dan laga yang penuh ketegangan.

Tantangan dan tekanan agaknya justru ada pada tuan rumah.

Dynamo Kyiv harus mengejar defisit gol yang terbilang besar.

Head to Head Chelsea Vs Dynamo Kyiv (tiga pertandingan terakhir):

08.03.19 - (Liga Eropa) Chelsea Vs Dynamo Kyiv 3 : 0

05.11.15 - (Liga Champions) Chelsea Vs Dynamo Kyiv, 2 : 1

21.10.15 - (Liga Champions) Dynamo Kyiv Vs Chelsea, 0 : 0 (*)