LIVE Streaming Liga Eropa Malam Ini - Salzburg Vs Napoli, Ini Linknya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Usai ditundukkan 3-0 tanpa balas di kandang Napoli dalam leg pertama babak 16 besar Liga Eropa 2018/2019, Salzburg membawa misi comeback.

Kampiun liga Asutria ini, mau tak mau harus mencetak lebih dari 3 gol untuk bisa memastikan keberlanjutan di Liga Eropa musim ini.

Itupun dengan catatan tamunya dari kota Naples Italia itu tak mencetak gol dalam lanjutan leg 2 Liga Eropa yang akan dilangsungkan pada Jumat (15/13/2019) dini hari nanti.

Laga inipun bisa disaksikan via live streaming di link-link berikut :

Link 1

Link 2

Link 3

Selain Napoli, laga leg 2 lanjutan babak 16 besar Liga Eropa malam ini juga akan menampilkan 7 pertandingan lainnya.

Berikut daftar lengkap jadwal Liga Eropa malam ini :

Dynamo Kyiv Vs Chelsea, Pukul 00:55 , NSC Olimpiyskiy Stadium (Kiev)



Krasnodar Vs Valencia, Pukul 00:55, Krasnodar Stadium (Krasnodar)



Salzburg Vs Napoli, Pukul 00:55, Red Bull Arena (Salzburg)



Arsenal Vs Rennes, Pukul 03:00, Emirates Stadium (London)

Benfica Vs D. Zagreb, Pukul 03:00, Estádio da Luz (Lisabon)



Inter Vs Eintracht Frankfurt Pukul 03:00, Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) (Milan)

Slavia Prague Vs Sevilla, Pukul 03:00, Sinobo Stadium (Prague)

Villarreal Vs Zenit Petersburg, Pukul 03:00, Estadio de la Ceramica (Villareal). (*)