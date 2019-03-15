Piala Presiden
LINK Live Streaming Madura United vs Borneo FC Berlangsung Pukul 15.30 WIB
Link Live Streaming Madura United vs Borneo FC di partai terakhir Grup D Piala Presiden, Jumat (15/3/2019) Pukul 15.30 WIB.
LINK Live Streaming Madura United vs Borneo FC Berlangsung Pukul 15.30 WIB
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Link Live Streaming Madura United vs Borneo FC di partai terakhir Grup D Piala Presiden, Jumat (15/3/2019) Pukul 15.30 WIB.
Anda bisa menyaksikan laga ini di Indosiar mulai pukul 15.30 WIB dan juga bisa di Link Live Streaming berikut :
Anda juga dapat mengupdate hasil pertandingan di link berikut ini:
Berikut adalah prediksi pertandingan Madura United menghadapi Borneo FC di partai terakhir Grup D Piala Presiden.
Laga ini akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman.
Madura United jelas mengincar kemenangan untuk bisa lolos ke babak perempat final Piala Presiden kali ini.
Karena bila imbang atau kalah, Madura United akan tersingkir dari turnamen pra musim tersebut.
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Live Streaming INDOSIAR Piala Presiden, Madura United Vs Borneo FC Jumat (15/3) LIVE Jam 15.30 WIB
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