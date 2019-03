Hasil UNDIAN 8 Besar Liga Champion 2019, Juventus, Barcelona, Liverpool hingga Manchester United

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut hasil pengundian (drawing) babak perempat final dan semifinal Liga Champions 2018/2019 yang digelar di Nyon, Swiss, Jumat (15/3/2019) pukul 12.00 waktu setempat atau 18.00 WIB.

Delapan tim yang lolos babak 8 besar yakni Ajax Amsterdam, Barcelona, Juventus, Liverpool, Tottenham Hotspurs, Porto, Manchaster United, dan Manchaster City pun harap-harap cemas.

Hasil Drawing Perempat Final dan Semifinal Liga Champions 2019:

Hasil Undian Babak Perempat Final Liga Champions 2019 (KOLASE/TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Sebagaimana dikutip dari laman resmi UEFA, berikut catatan penampilan dan rekor pertemuan (head to head) dari masing-masing tim peserta.

1. Barcelona

Hasil pertandingan musim ini:

Menang: 5

Seri: 3

Kalah: 0

Memasukan Gol: 19

Kemasukan Gol: 6

Top scorer: Lionel Messi (8 gol)

Head to head

vs Ajax, M3 S0 K1 MG10 KG3

vs Juventus, M4 S4 K3 MG13 KG10

vs Liverpool, M2 S3 K3 MG6 KG6

vs Manchester City, M5 S0 K1 MG12 KG5

vs Manchester United, M4 S4 K3 MG20 KG15

vs Porto, M5 S0 K3 MG15 KG9

vs Tottenham, M2 S2 K0 MG7 KG4

2. Juventus