Louis Tomlinson One Direction dan adik perempuannya Felicite

Duka Selimuti Louis Tomlinson 'ONE Direction', Sang Adik Meninggal Dunia, Postingannya Bikin Sedih

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar duka tengah menyelimuti personel boyband ONE Direction.

Adik Louis Tomlinson, Felicite, ditemukan meninggal di rumah karena dugaan serangan jantung pada usia 18 tahun, Rabu (13/3/2019) waktu setempat.

Kabar duka tersebut terjadi setelah ibunya Johannah meninggal karena leukemia pada tahun 2016.

Dilansir The Sun, Louis merasa "hancur dan putus asa" oleh kematian Felicite, yang kerap dipujinya sebagai "loveable, caring, bright and beautiful" seperti apa yang dikatakan salah satu sumber yang dekat dengan penyanyi One Direction.

Felicite pingsan setelah terkena serangan jantung di apartemen studio lantai empatnya di Earls Court, London Barat, pada hari Rabu waktu makan siang.

Seseorang yang dekat dengannya saat itu langsung memanggil 999.

Dua kru ambulans berlari ke alamat, bersama dengan paramedis berpengalaman dan seorang petugas medis di sebuah mobil.

Meskipun ada upaya ekstensif untuk menyadarkan Felicite, dia dinyatakan meninggal di tempat kejadian.

Polisi segera diberitahu dan menghadiri alamat sebagai tindakan pencegahan untuk menetapkan apakah ada keadaan yang mencurigakan.