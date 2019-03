Agnez Mo Raih Piala iHeart Radio Awards 2019 Kategori Social Star, Kalahkan 9 Penyanyi Dunia Ini

Agnez Mo Bawa Pulang Piala iHeart Radio Awards 2019 Kategori Social Star, Kalahkan 9 Penyanyi Dunia Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyanyi kebanggaan tanah air , Agnez Mo akhirnya kembali mendulang prestasi internasional dengan memenangi salah satu kategori di ajang iHeart Radio Awards 2019 yang digelar di Microsoft Theater, Los Angeles, AS, Kamis (14/3/2019) waktu setempat.

Kabar tersebut diketahui dari akun Instagram @iheartradio, bahwa pelantun 'Coke Bottle' meraih penghargaan iHeart Radio Awards 2019 untuk kategori Social Star.

Baca: BTS Raih Penghargaan iHeartRadio Music Awards Kategori Best Fan ARMY, Fans Cari Kemana Idola Mereka

Baca: Konferensi Pers Syahrini & Reino Barack, Tak Sangka Pakar Ekspresi Artikan Tatapan Reino Seperti Ini

Baca: Inilah Trend Gaya Rambut Agnezmo di Tahun 2018

Baca: Agnez Mo Ternyata Berteman Dekat dengan Artis Terkenal Korea Selatan Choi Siwon, Fans Heboh!

iheartradio "Our #SocialStarAward winner, @agnezmo! Congratulations! #iHeartAwards2019," tulisnya

Dalam kategori serupa ini berdasarkan voted, Agnez Mo berhasil mengungguli pesaingnya, Bhad Bhabie​, Dylan Minnette​ Joji​, Lele Pons, Loren Gray, Mason Ramsey, Queen Naija​, Tana Mongeau​ hingga Trixie Mattel.

Kabar bahagia tersebut juga diunggah Agnes melalui akun instagramnya, @agnezmo

"Guess who’s gonna take over @iheartradio IG story on March 14??? #AGNEZMO

Wait for all my bts scoops for u!,"tulisnya

Kabar membanggakan tersebut lantas mendapat tanggapan dari sejumlah fans.

aycwk Yessssss,congratulations @agnezmo telah menang di @iheartradio @iheartawards2019 you did it . hi guys,PRESTASI VS SENSASI .TERPAMPANG NYATA. @agnezmo

alexander.nicholaus Congratz @agnezmo you are a best talent in Indonesia and world. We are apreciate this GBU all