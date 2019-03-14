Tinju Dunia
VIDEO: Jadwal LIVE Tinju Dunia, Tale of the Tape Spence Jr Vs Mikey Garcia dan Santa Cruz Vs Rivera
Duel di AT&T Arlington, Texas, Amerika Serikat (AS), dipanggungkan dua pertarungan berkelas antara Spence Jr Vs Garcia dan Santa Cruz Vs Rivera.
VIDEO: Jadwal LIVE Tinju Dunia, Tale of the Tape Spence Jr Vs Mikey Garcia dan Santa Cruz Vs Rivera
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah pertarungan petinju kelas dunia bakal dihelat akhir pekan ini, Sabtu (16/3/2019) malam waktu AS atau Minggu (17/3/2019) pagi WIB.
Duel di AT&T Arlington, Texas, Amerika Serikat (AS), dipanggungkan dua pertarungan berkelas antara Errol Spence Jr Vs Mikey Garcia dan Leo Santa Cruz Vs Rafael Rivera.
Pertarungan perebutan gelar juara dunia kelas welter (World Welterweight Cahmpionship) antara Spence Jr Vs Garcia diprediksi menjadi yang paling seru dan menegangkan.
Duel kelas berbeda tersebut merupakan ajang adu pukul petinju dengan rekor mentereng.
Pertarungan Errol Spence Jr Vs Mikey Garcia dijadwalkan tayang langsung di TVOne, Minggu (17/3/2019) mulai pukul 09.00 WIB.
Berikut link Live Streaming Tinju Dunia Errol Spence Jr Vs Mikey Garcia Live Streaming TVOne:
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