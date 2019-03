Lionel Messi Top Skor Liga Champion 2018-2019 Setelah Cetak Dua Gol untuk Barcelona ke Gawang Lyon

Lionel Messi Top Skor Liga Champion Usai Cetak Dua Gol di Laga Barcelona Vs Lyon

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bintang Barcelona, Lionel Messi sukses menjadi top skor sementara Liga Champion 2019, usai mencetak dua gol ke gawang Lyon, Kamis (14/3/2019) dini hari.

Dua gol Lionel Messi di laga Barcelona Vs Lyon di Liga Champions 2019 dicetak pada menit 17 dan 78.

Lionel Messi berpeluang menambah pundi golnya karena Barcelona melaju ke babak delapan besar usai mengalahkan Lyon.

Hal ini berbeda dengan Lewandowski yang meski sama-sama mengumpulkan 8 gol, harus tersingkir dari persaingan di Liga Champion setelah Bayern kalah 1-3 saat melawan Liverpool di kandang.

Tambahan dua gol, membuat Messi telah mengumpulkan 62 gol dalam 61 pertandingan Liga Champions di Camp Nou.

Tak hanya sekadar menjadi pemuncak top skor, Lionel Messi juga menjadi Man of The Match di laga Barcelona Vs Lyon.

Pada laga penentuan itu, Messi sukses mencetak dua gol dan dua assist.

Lionel Messi mencetak gol pertamanya di menit 17 melalui tendangan penalti.

Sementara gol kedua Lionel Messi dicetak pada menit ke-78.

Lionel Messi melepaskan tendangan kaki kanan yang sempat ditepis Mathieu Gorgelin, tetapi bola tetap masuk ke gawang.