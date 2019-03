Kunjungi Sekolah, PLN UP3 Singkawang Dukung Pasokan Listrik Jelang UNBK

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Singkawang telah mengunjungi SMAN 1 dan SMKN 1 yang menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Rabu (13/3/2019).

Selain menyapa pelanggannya, kunjungan tersebut untuk memastikan pasokan listrik aman sehingga UNBK dapat berjalan lancar sesuai harapan.

Dalam menghadapi UNBK, PLN UP3 siaga mendukung pasokan listrik di seluruh area kerjanya.

Pada periode siaga ini, PLN tidak akan melakukan pemeliharaan yang dapat menggangu aliran listrik yang memasok sekolah-sekolah yang melaksanakan UNBK.

"Kecuali jika memang ada faktor eksternal yang dapat menyebabkan gangguan pada jaringan PLN yang sifatnya tidak terprediksi," kata Manager PLN UP3 Singkawang, Sumarsono, Kamis (14/3/2019).

Jajaran PLN juga melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait kesiapan kondisi kelistrikan baik supplai dari PLN maupun listrik dari sekolah seperti penggunaan genset sekaligus memeriksa instalasi Alat Pembatas dan Pengukur (APP) PLN dan Main Distribution Panel (MDP) Pelanggan.

PLN UP3 Singkawang terus melakukan persiapan menuju keandalan yang optimal dengan pemangkasan Right Of Way (ROW) yang berpotensi mengganggu jaringan listrik serta perbaikan konstruksi kelistrikan.

Komitmen PLN selalu memberikan layanan keandalan jaringan listrik yang tinggi kepada pelanggannya yang setia.

"Ucapan terima kasih kepada para pelanggan yang menunaikan kewajiban membayar listrik tepat waktu karena saat ini rekening listrik bisa dibayar mulai tanggal 2 setiap bulannya," ucapnya.