Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Errol Spence Jr Vs Mikey Garcia, Live Streaming TVOne

Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Errol Spence Jr Vs Mikey Garcia Live TVOne

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertarungan tinju dunia minggu ini mempertemukan dua petinju digdaya, Errol Spence Jr Vs Mikey Garcia.

Pertarungan Mikey Garcia Vs Errol Spence Jr dijadwalkan tayang langsung di TVOne, Minggu (17/3/2019) mulai pukul 09.00 WIB.

Pertarungan Mikey Garcia Vs Errol Spence Jr, merupakan debut Garcia melawan Juara Dunia Kelas welter Dunia IBF, Errol Spence Jr yang digelar di AT&T Stadium di Arlington, Texas.

Gracia memiliki catatan bagus selama ini. Dirinya selama memegang rekor 30 KO.

"Ini adalah pertempuran hebat antara dua pejuang top-10-pound-untuk-pound," kata Freddie Roach, pelatih Hall of Fame dan penerima tujuh kali penghargaan Trainer of the Year seperti dilansir premierboxingchampions.com.

Freddie mengatakan, Mikey menunjukkan keberanian besar saat menantang Errol.

"Ini adalah tipe pertarungan yang menciptakan intrik untuk para penggemar dan itu bagus untuk tinju. Saya akan bersama Errol Spence dalam yang satu ini. Saya pikir dia memiliki keuntungan ukuran dan kekuatan," katanya.

Pelatih tinju terkenal Ronnie Shields mengatakan, Mikey adalah petinju yang bagus, tapi tidak lebih baik dari Errol.

Errol menurutnya adalah pemilik tangan kidal yang kuat seperti Marvin Hagler.

Mantan juara dua divisi dan analis tinju Timothy Bradley melihat beberapa kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh Garcia.