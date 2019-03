JADWAL Liga Eropa Nanti Malam, Berikut Daftar Lengkapnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pesta bola berlanjut.

Setelah babak 16 besar Liga Champions tuntas pada Kamis (14/03/2019) dini hari yang memastikan Barcelona dan Liverpool sebagai dua tim terakhir yang masuk dalam babak 8 besar, perhelatan seru kompetsim sepakbola Eropa akan diramaikan lanjutan Leg 2 16 besar Liga Eropa (European League)

Jumat (15/03/2019) dini hari nanti, akan ada 8 pertandingan yang dijadwalkan bertanding dalam laga penentuan ini.

Dua pertandingan di waktu yang sama akan menjadi pembuka, yakni Dynamo Kiev Versus (Vs) Chelsea, dan juga Krasnodar Vs Valencia, yang akan kick off pada pukul 00:55 dini hari nanti.

Selanjutnya, 4 pertandingan lainnya akan mulai kick off pada pukul 03.00.

Berikut daftar lengkap jadwal Leg 2 Liga Eropa, Jumat (15/03/2019) dini hari nanti (tim, waktu bertanding, vanue) :

1. Dynamo Kyiv Vs Chelsea, Pukul 00:55 , NSC Olimpiyskiy Stadium (Kiev)



Krasnodar Vs Valencia, Pukul 00:55, Krasnodar Stadium (Krasnodar)



Salzburg Vs Napoli, Pukul 00:55, Red Bull Arena (Salzburg)



Arsenal Vs Rennes, Pukul 03:00, Emirates Stadium (London)

Benfica Vs D. Zagreb, Pukul 03:00, Estádio da Luz (Lisabon)



Inter Vs Eintracht Frankfurt Pukul 03:00, Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) (Milan)

Slavia Prague Vs Sevilla, Pukul 03:00, Sinobo Stadium (Prague)

Villarreal Vs Zenit Petersburg, Pukul 03:00, Estadio de la Ceramica (Villareal)

Liga Eropa (Piala UEFA) (ISTIMEWA)

Dari enam laga itu, mana kira-kira laga paling menarik buat Anda ?. (*)