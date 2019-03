Ekspor Januari 2019 Mencapai 84,79 Juta Dolar AS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar mencatat perkembangan ekspor pada Januari 2019 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut naik 6,47 persen dari bulan sebelumnya yaitu dari 79,56 juta dolar AS menjadi 84,79 juta dolar AS.

Kepala BPS Kalbar, Pitono mengungkapkan ada tiga komoditi unggulan ekspor Kalbar Januari 2019 yang berkontribusi menaikkan nilai jual, diantaranya adalah Bijih, Kerak, dan Abu Logam (HS26), Bahan Kimia Anorganik (HS28), Sera lemak & minyak Hewan/Nabati (HS15).

" Masing-masing dari ketiga komoditi tersebut berkontribusi 36,38 persen, 32,74 persen, dan 10,60 persen," ujar Pitono.

Adapun di ungkapkan Pitono, untuk tiga negara tujuan terbesar diantaranya adalah Tiongkok, India dan Malaysia yang masing-masing mencapai nilai ekspor 31,94 juta dolar AS, 27,49 juta dolar AS, dan 10,98 juta dolar AS dengan kontribusi 70,41 juta dolar AS atau 83,04 persen.

Untuk tujuan ekpor Kalbar Januari 2919 masih didominasi negara Asia yaitu dengan kontribusi 95,10 persen, sedangkan kontribusi nilai ekspor ke negara tujuan utama lainnya (Argentina dan Turki) sebesar 2,58 persen serta 2,32 persen ke negara tujuan lainnya.