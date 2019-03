DPMPTSP Catat Penurunan Investasi Triwulan IV Tahun 2018, Segini Angkanya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pada periode Triwulan IV Tahun 2018, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar mengeluarkan realisasi investasi (PMDN & PMA) Rp. 3.01 Triliun yang turun 61.01% dibanding periode yang sama tahun 2017, Rp 7.73 Triliun, Kamis (14/3/2019).

DPMPTSP Kalbar juga mencatat realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah Kabupaten Ketapang Rp 2.35 Triliun, 78.05%, Kabupaten Sanggau Rp 190.11 Miliar. 6.31%, Kabupaten Kapuas Hulu Rp. 149,85 Miliar, 4,97%, Kubu Raya Rp. 113,77 Miliar, 3.77% dan Kabupaten Mempawah Rp. 81,35 Miliar, 2,70%.

Baca: Polisi Mengajar Mengaji, Bupati Atbah: Bisa Jadi Wajah Baru Kepolisian

Baca: Ustadz Abdul Somad Bicara Mahalnya Mahar Nikah, Andai UAS Punya Anak Gadis Berapa Maharnya?

Sedangkan reaIisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Peternakan Rp 1,70 Triliun, 56.50%, Industri Makanan Rp. 686.82 Miliar. 22.79%, Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya Rp 251.92 Miliar, 8,36% PerumahanKawasan lndustri Dan Perkantoran Rp. 187.76 Miliar. 6,23%; dan Kehutanan Rp. 80,80 Miliar, 2.68%.

Lebih lanjut, lima besar negara asal PMA adalah Mauritius US$. 92.78 juta. 52.79%), Singapura US$. 43,32 juta, 24.65%, R.R. Tiongkok (US$. 14,47juta, 8.24%), Cayman Islands (US$. 13,40 juta, 7,62%) dan Malaysia (US$. 8.32 juta. 4,73%.

Maka dengan demikian, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan IV Tahun 2018 mencapai 5.022 orang dengan rincian sebanyak 4.527 orang pada proyek PMA dan sebanyak 495 orang pada proyek PMDN.