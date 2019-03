CIMB Niaga Auto Finance Sasar Pasar Pontianak

SERAHKAN PLAKAT - Head of Collection and Recovery CNAF Danis V Bimawan menyerahkan plakat kepada Pemimpin Perusahaan Tribun Pontianak Julia Lorrains saat bersilaturahmi ke Kantor Tribun Pontianak, Kamis (14/04/2019).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Mia Monica

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Jajaran PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) bersilaturahmi ke Kantor Tribun Pontianak, Kamis (14/04/2019). Hadir dalam kegiatan Head of Collection and Recovery CNAF Danis V Bimawan dan Corporate Affairs and Planning Div Head Litani B Wattimena beserta jajaran pimpinan CNAF Pontianak.

Kehadiran jajaran CNAF disambut hangat Pemimpin Perusahaan Tribun Pontianak Julia Lorrains dan Manager Liputan Tribun Pontianak Iin Sholihin. Pertemuan berlangsung hangat. Kedua pihak membahas kondisi daerah Kalbar, performance report serta produk yang ada di perusahaan masing-masing. Silaturahmi ini berlangsung pukul 13.00-14.20 WIB.

“CNAF rutin melalukan kunjungan ke cabang-cabang daerah dan ke media lokal,” kata Litani kepada Tribun.

PT CIMB Niaga Auto Finance merupakan perusahaan pembiayaan otomotif yang merupakan anak perusahaan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. Perusahaan memiliki izin untuk melakukan empat kegiatan usaha, yaitu Sewa Guna Usaha (leasing), Anjak Piutang (factoring), Usaha Kartu Kredit (credit card) dan pembiayaan konsumen.

PT CIMB Niaga Auto Finance didirikan pada 1981 dengan nama PT Saseka Gelora Leasing. Pada Agustus 1993, perusahaan kemudian berganti nama menjadi PT Saseka Gelora Finance dengan fokus bisnisnya sewa guna usaha.

“Perkembangan CNAF di 2018 cukup baik. Pontianak dulu tidak menjadi tujuan pokok, tapi ke depannya Insya Allah akan diagendakan menjadi tujuan pokok,” jelas Danis V Bimawan.

Ia mengatakan, perkembangan bisnis CNAF sangat baik. “Laba kami cukup bagus, kemudian penjualan kami juga cukup meningkat,” paparnya.

Pada 2019 ini, jelasnya, Pontianak menjadi tujuan pokok pihaknya. “Ke depan, kita akan coba lebih penetrasi pasar lagi,” kata Danis. (*)