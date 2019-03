LIVE STREAMING Juventus Vs ATM, Sedang Berlangsung di RCTI

Juventus butuh kemenangan dengan selisih tiga gol untuk lolos perempat final.

Sedangkan pertandingan lainnya yakni Manchester City Vs Schalke, tidak disiarkan langsung TV di Indonesia.

Berikut Link Live Streaming Manchester City Vs Schalke:

Ketahui juga skor langsung Juventus Vs Atletico dan City Vs Schalke via link live score berikut ini:

Selamat menyaksikan (*)