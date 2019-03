KPA Mencatat 1000 Gay Berkeliaran di Pontianak, Lusi: Penyumbang HIV-AIDS Tertinggi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekretaris Komisi Penanggulangan HIV-AIDS (KPA) Kota Pontianak, Lusi Nuryanti menyampaikan bahwa saat ini penularan HIV AIDS yang ada di Kota Pontianak adalah kalangan heteroseksual dan kelompok homoseksual.

"Jadi teman-teman Lesbi, Gay, Beseksual, Transgender (LGBT) saat ini jadi penyumbang angka HIV tertinggi setiap tahunnya dan ini sangat mengkhawatirkan," ucap Lusi Nuryanti, Rabu (13/3/2019).

Saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan ulang, berapa jumlah gay di Pontianak yang bisa diberikan tes HIV.

Harapannya dengan diketahui terjangkit HIV, maka mereka harus minum obat ARV sehingga mampu menekan virus yang ada didalam tubuhnya.

"Jumlah gay yang terdara di KPA dalam lima tahun terakhir by name by address di Kota Pontianak sudah mencapai 1000 orang, dan lima tahun terakhir di Kalbar ada 6000 orang lebih," pungkasnya.