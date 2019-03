JADWAL Liga Champion: Barcelona Vs Lyon & Bayern Muenchen Vs Liverpool Kick Off Pukul 03.00 WIB

JADWAL Liga Champions: Barcelona Vs Lyon & Bayern Muenchen Vs Liverpool Kick Off Pukul 03.00 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal lengkap Liga Champions leg kedua malam ini, ada Barcelona Vs Lyon & Bayern Muenchen Vs Liverpool dijadwalakn Kick Off Kamis 13 Maret 2019 mulai pukul 03.00 WIB.

Dua pertandingan Liga Champions ini dilangsungkan pada waktu bersamaan.

Laga Bayern Muenchen vs Liverpool rencananya akan disiarkan langsung di stasiun televisi swasta RCTI mulai pukul 03.00 WIB.

Pada pertandingan leg pertama di kandang Liverpool, Bayern Muenchen berhasil ditahan imbang dengan skor 0-0.

Untuk dapat menyaksikan laga Bayern Muenchen vs Liverpool anda juga menyaksikan melalui link Live Streaming berikut :

LINK 1

LINK 2

LINK 3

Sementara laga Barcelona Vs Lyon tidak disiarkan secara langsung di stasiun televisi.