HASIL Champion Juventus Vs Atletico Madrid & City Vs Schalke! Cek via Link Skor Langsung Berikut Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ketahui hasil langsung (live score) laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2018/2019 antara Juventus Vs Atletico Madrid dan Manchester City Vs Schalke, Rabu (13/3/2019) mulai pukul 03.00 WIB.

Pertandingan paling seru Juventus Vs Atletico Madrid bisa disaksikan langsung di layar televisi Anda.

Laga ini disiarkan live RCTI.

Sedangkan pertandingan Manchester City Vs Schalke, tidak disiarkan langsung TV di Indonesia.

Namun, Anda tetap bisa menyaksikan laga ini secara live streaming.

Ketahui hasil langsung Juventus Vs Atletico dan City Vs Schalke via link live score berikut ini:

Berikut Link Live Streaming Juventus Vs Atletico:

Link RCTI Mobile

Link Stream Juventus Vs Atletico