Top Ten Volare musik Barat Pekan Ini, Lizzo “Juice" Masuk Tangga Teratas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu yang masih suka dengerin radio dan "nongkrong" di Volare, Tribun akan kasih bocoran tangga lagu pada 10 Maret 2019 berikut ini.

Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 WIB kamu akan ditemani Host ketche Febi Resiana, sambil dengerin tangga lagu sebagai berikut :

1. Juice (Lizzo)

2. My Love Goes On (James Morrison Feat. Joss Stone)

3. Woman (Karen O and Danger Mouse)

4. Early Morning Rain (Tom Williams)

5. Touch (Moss Kena)

6. Maybe You’re the Reason (The Japanese House)

7. Barcelona (Andy Burrows & Matt Haig)

8. Exits (Foals)

9. Uncomfortably Numb (American Football Feat. Hayley Williams)

10. Don’t Feel Like Crying (Sigrid)

