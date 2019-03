Segini Besaran Hadiah Masing-Masing Pebulutangkis Indonesia di All England Open 2019

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Turnamen All England Open 2019, 6-10 Maret di Arena Birmingham, Inggris tidak hanya menyediakan poin tinggi karena masuk dalam level World Tour Super 1000, tetapi juga hadiah uang tunai dengan nilai fantastis bagi para juara.

Seperti dilansir BolaSport.com dari laman BWF, pasangan ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, akan memperoleh total hadiah sebesar 74.000 dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 1,05 miliar.

Karena itu, masing-masing pemain akan mengantongi 37.000 dolar Amerika Serikat (sekitar Rp 518 juta), sementara runner-upAll England akan mendapat total hadiah sebesar 35.000 dolar AS (sekitar Rp 490 juta).

Juara tunggal putra dan putri di All England ini akan memperoleh hadiah uang senilai 70.000 dolar AS (Rp 980 miliar) dan runner-up nomor tunggal akan meraup 34.000 dolar AS (sekitar Rp 476 juta).

Sementara itu, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang menjadi semifinalis menerima masing-masing sebesar 7000 dolar AS atau sekitar Rp 98 juta.

Berikut perolehan hadiah wakil Indonesia pada All England 2019 :

1. Mohammad Ahsan 37.000 dolar AS (Rp 518 juta)

2. Hendra Setiawan 37.000 dolar AS (Rp 518 juta)

3. Fajar Alfian 7000 dolar AS (Rp 98 juta) semifinal

4. Muhammad Rian Ardianto 7000 dolar AS (Rp 98 juta) semifinal

5. Praveen Jordan 7000 dolar AS (Rp 98 juta) semifinal

6. Melati Daeva Oktavianti 7.000 dolar AS (Rp 98 juta) semifinal

7. Tommy Sugiarto 5.500 dolar AS (Rp 77 juta) perempat final

8. Greysia Polii 3.125 dolar AS (Rp 43.750.000) perempat final

9. Apriyani Rahayu 3.125 dolar AS (Rp 43.750.000) perempat final

10. Rizki Amelia Pradipta 3.125 dolar AS (Rp 43.750.000) perempat final

11. Ni Ketut Mahadewi Istarani 3.125 dolar AS (Rp 43.750.000) perempat final

12. Tontowi Ahmad 3.125 dolar AS (Rp 43.750.000) perempat final

13. Winny Oktavina Kandow 3.125 dolar AS (Rp 43.750.000) perempat final

14. Jonatan Christie 3000 dolar AS (Rp 42 juta) Babak kedua

15. Anthony Sinisuka Ginting 1000 dolar AS (14 juta) Babak pertama

16. Fitriani 1000 dolar AS (14 juta) Babak pertama

17. Gregoria Mariska Tunjung 1000 dolar AS (14 juta) Babak pertama

18. Della Destiara Haris 500 dolar AS (Rp 7 juta) Babak pertama

19. Tania Oktavina Kusumah 500 dolar AS (Rp 7 juta) Babak pertama

20. Hafiz Faizal 500 dolar AS (Rp 7 juta) Babak pertama

21. Gloria Emanuelle Widjaja 500 dolar AS (Rp 7 juta) Babak pertama

22. Rinov Rivaldy 500 dolar AS (Rp 7 juta) Babak pertama

23. Pitha Haningtyas Mentari 500 dolar AS (Rp 7 juta) Babak pertama

24. Ronald 500 dolar AS (Rp 7 juta) Babak pertama

25. Annisa Saufika 500 dolar AS (Rp 7 juta) Babak pertama

26. Alfian Eko Prasetya 500 dolar AS (Rp 7 juta) Babak pertama

27. Marsheilla Gischa Islami 500 dolar AS (Rp 7 juta) Babak pertama

28. Ade Yusuf Santoso 500 dolar AS (Rp 7 juta) Babak pertama

29. Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira 500 dolar AS (Rp 7 juta) Babak pertama

30. Berry Angriawan 500 dolar AS (Rp 7 juta) Babak pertama

31. Hardianto 500 dolar AS (Rp 7 juta) Babak pertama

32. Marcus Fernaldi Gideon 500 dolar AS (Rp 7 juta) Babak pertama

33. Kevin Sanjaya Sukamuljo 500 dolar AS (Rp 7 juta) Babak pertama (*)

Artikel ini telah tayang di bolasport.com dengan judul Ahsan/Hendra Raih Total Rp 1,05 Miliar Setelah Juarai All England 2019