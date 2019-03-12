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Prediksi City Vs Schalke Jam 03.00 WIB, Tonton Siaran Langsung di Link Live Streaming Berikut Ini
Manchester City menjamu Schalke pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2018/2019, di Stadion Etihad (Manchester), Inggris, Rabu (13/3/2019).
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Prediksi dan Link Live Streaming Manchester City Vs Schalke, Rabu (13/3/2019) Jam 03.00 WIB.
Prediksi City Vs Schalke Jam 03.00 WIB, Tonton Siaran Langsung di Link Live Streaming Berikut Ini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Manchester City menjamu Schalke pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2018/2019, di Stadion Etihad (Manchester), Inggris, Rabu (13/3/2019) mulai pukul 03.00 WIB.
Pertandingan Manchester City Vs Schalke bakal dipimpin wasit asal Prancis, Turpin C.
Kamu bisa menyaksikan Manchester City Vs Schalke melalui link live streaming berikut ini:
Ketahui juga skor langsung Manchester City Vs Schalke via link live score berikut ini:
Di leg pertama, Manchester City menang 3-2 pada laga di kandang Schalke.
Artinya City hanya butuh hasil imbang untuk lolos babak perempat final Liga Champions musim ini.
Berikut rekam pertandingan Manchester City Vs Schalke:
5 Pertandingan Terakhir MANCHESTER CITY
10.03.19 PL Manchester City Vs Watford 3 : 1
02.03.19 PL Bournemouth Vs Manchester City 0 : 1
28.02.19 PL Manchester City Vs West Ham 1 : 0
24.02.19 EFL Chelsea Vs Manchester City 0 : 1 (0 : 0)
21.02.19 CL Schalke Vs Manchester City 2 : 3
5 Pertandingan Terakhir SCHALKE
09.03.19 BUN Werder Bremen Vs Schalke 4 : 2
02.03.19 BUN Schalke Vs Dusseldorf 0 : 4
23.02.19 BUN Mainz Vs Schalke 3 : 0
21.02.19 CL Schalke Vs Manchester City 2 : 3
16.02.19 BUN Schalke Vs Freiburg 0 : 0
Head to Head MANCHESTER CITY Vs SCHALKE
21.02.19 CL Schalke Vs Manchester City 2 : 3
28.11.08 EL Schalke Vs Manchester City 0 : 2
Prediksi Skor: Manchester City menang 2-1.
Top Skor Sementara Liga Champions Musim 2018/2019:
1. Lewandowski (Bayern Munich): 8 gol
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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
Sumber: Tribun Pontianak