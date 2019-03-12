Liga Champions

Prediksi City Vs Schalke Jam 03.00 WIB, Tonton Siaran Langsung di Link Live Streaming Berikut Ini

Manchester City menjamu Schalke pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2018/2019, di Stadion Etihad (Manchester), Inggris, Rabu (13/3/2019).

Prediksi City Vs Schalke Jam 03.00 WIB, Tonton Siaran Langsung di Link Live Streaming Berikut Ini
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Prediksi dan Link Live Streaming Manchester City Vs Schalke, Rabu (13/3/2019) Jam 03.00 WIB. 

Prediksi City Vs Schalke Jam 03.00 WIB, Tonton Siaran Langsung di Link Live Streaming Berikut Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Manchester City menjamu Schalke pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2018/2019, di Stadion Etihad (Manchester), Inggris, Rabu (13/3/2019) mulai pukul 03.00 WIB.

Pertandingan Manchester City Vs Schalke bakal dipimpin wasit asal Prancis, Turpin C.

Kamu bisa menyaksikan Manchester City Vs Schalke melalui link live streaming berikut ini:

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Link 2

Link 3

Ketahui juga skor langsung Manchester City Vs Schalke via link live score berikut ini:

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Di leg pertama, Manchester City menang 3-2 pada laga di kandang Schalke. 
Artinya City hanya butuh hasil imbang untuk lolos babak perempat final Liga Champions musim ini.
Berikut rekam pertandingan Manchester City Vs Schalke:
5 Pertandingan Terakhir MANCHESTER CITY
10.03.19 PL Manchester City Vs Watford 3 : 1
02.03.19 PL Bournemouth Vs Manchester City 0 : 1
28.02.19 PL Manchester City Vs West Ham 1 : 0
24.02.19 EFL Chelsea Vs Manchester City 0 : 1 (0 : 0)
21.02.19 CL Schalke Vs Manchester City 2 : 3
5 Pertandingan Terakhir SCHALKE
09.03.19 BUN Werder Bremen Vs Schalke 4 : 2
02.03.19 BUN Schalke Vs Dusseldorf 0 : 4
23.02.19 BUN Mainz Vs Schalke 3 : 0
21.02.19 CL Schalke Vs Manchester City 2 : 3
16.02.19 BUN Schalke Vs Freiburg 0 : 0
Head to Head MANCHESTER CITY Vs SCHALKE
21.02.19 CL Schalke Vs Manchester City 2 : 3
28.11.08 EL Schalke Vs Manchester City 0 : 2
Prediksi Skor: Manchester City menang 2-1. 

Top Skor Sementara Liga Champions Musim 2018/2019:

1. Lewandowski (Bayern Munich): 8 gol

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City Vs Schalke
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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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