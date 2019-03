Usung The Gade Night Fun Run, Pegadaian Bagi-bagi Banyak Hadiah, Yuk Buruan Daftar!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Usung The Gade Night Fun Run, Pegadaian Bagi-bagi Banyak Hadiah, Yuk Buruan Daftar.

Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Pegadaian pada 1 April mendatang, PT Pegadaian wilayah Kalbar ikut menyemarakkan dengan berbagi kebahagiaan bersama seluruh masyarakat Kalbar untuk ikut dalam kegiatan "The Gade Night Fun Run 2019" di Singkawang, Sabtu (30/3/2019) malam.

Kegiatan besar yang dilakukan oleh Pegadaian merupakan wujud dari rasa syukur untuk mengajak masyarakat dalam menyemarakkan The Gade Night Fun Run dengan beragam hadiah dan doorprize yang menarik.

Vice Presiden PT Pegadaian Area Kalbar, Ade Harsono.

"Kali ini kita membuat sebuah even yang tidak hanya di Kota Pontianak, tapi dengan pertimbangan Kota terbaik yang juga terkenal di Kalimantan Barat yaitu Singkawang. Maka dari itu kita buat acara besar ini di Kota Singkawang," ujar Vice Presiden PT Pegadaian Area Kalimantan Barat, Ade Harsono.

Lanjut Ade, dengan adanya kegiatan besar ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan Pegadaian kepada seluruh masyarakat Kalbar, khususnya di kaum Milenial.

Baju Kaos The Gade Night Fun Run (TRIBUNFILE/IST)

"Konsepnya kita kemas dengan cara Milenial, saat ini kita ikutkan bahwa Pegadaian juga hadir untuk kaum Milenial, bahwa Pegadaian bukan hanya tempat gadai tapi juga bisa menjadi tempat berinvestasi dan menabung dalam bentuk emas," ujarnya.

Ade mengatakan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kalangan masyarakat yang lainnya, karena tajuk The Gade Night Fun Run juga terbuka untuk umum dengan kuota saat ini yang ditentukan adalah peserta 500 peserta.

"Menariknya nanti peserta yang mendaftar akan mendapatkan tabungan emas yang sudah diisi saldo 0,01 gram dan t-shirt serta bagi pelari yang sampai finishers pertama 250 orang akan mendapatkan mendali," ujarnya.

Selain itu, tajuk The Gade dijelaskan Ade merupakan nickname dari sebuah Pegadaian dimana The Gade dipakai untuk julukan nama Cafe (The Gade Craft and Gold) dan juga nama program even seperti The Gade Night Fun Run, dan nanti tanggal satunya kita akan resmikan kembali program kita yaitu The Gade Clean and Gold.

Medali The Gade Night Fun Run (TRIBUNFILE/IST)

"Intinya tema The Gade merupakan sebuah nickname atau panggilan dan singkatan dari Pegadaian," sebut Ade.

Untuk pendaftaran bisa hubungi Rio di nomor +62895335915973.