2 Postingan Terbaru Presenter Augie Fantinus Pasca Bebas Dari Penjara Jadi Sorotan!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dua Postingan Terbaru Presenter Augie Fantinus Pasca Bebas Dari Penjara Jadi Sorotan.

Augie Fantinus kini telah bebas dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat.

Augie Fantinus mulai aktif kembali di instagram miliknya @ augiefantinus.

Di postinganya itu terlihat Augie Fantinus memposting foto dirinya bersama istri dan anak tercintanya.





Dan postingannya yang kedua, ia mengunggah video kebebasannya dari penjara.

"I will never leave you again son... Love you Enzo.... #blessed #family #love #bebas," tulisnya dalam caption instagram miliknya @augiefantinus.

Sejumlah netizen sangat bahagia atas kebebasan Augie Fantinus.

@hestiochtaviany: Alhamdulillah, kangen2an sama enzoo.

@nanangriyadi: semoga sukses terus bang.

Komedian Augie Fantinus tidak harus mendekam di penjara dalam waktu yang lama.