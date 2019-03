Chef Juna Rorimpandey Ngamuk di Media Sosial, Sumpahi Orang Ini Ketabrak Mobil Hingga Tersambar Petir

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Chef Juna Ngamuk di Media Sosial, Sumpahi Orang Ini Ketabrak Mobil Hingga Tersambar Petir.

Chef Juna Rorimpandey juri dari program Master Chef Indonesia ngamuk di media sosial.

Pasca akun instagram pribadinya telah diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Baca: Santap Makanan Sederhana di Mall, Chef Juna Kaget Harganya Tak Masuk Akal

Baca: Tak Disangka, Ternyata Wanita Cantik Ini Mampu Luluhkan Hati Chef Juna, Cinta Lokasi?

Kekesalan Chef Juna Rorimpandey memuncak setelah peretas meminta sejumlah yang tebusan.

Tak tanggung-tanggung Chef Juna diminta untuk membayar uang sebesar US 1000 Dollar atau Rp 14.3 Juta.

Chef Juna Lantas memposting ke media sosial beberapa waktu lalu.





"GILA! CRAZY! F@CKER! Someone just hacked my IG account, from Saudi Arabia. Dude/girl even try to blackmail me ask for $1000 dollars," tulis Juna kesal lewat Instagram Story.

Untungnya, pihak Instagram membantu dan berhasil mendapatkan akun Juna kembali.

Namun sayang, banyak foto Juna yang dihapus oleh si peretas.

"Lucky IG help me through it... Thank you. So I can get my account back," ungkap celebrity chef ganteng itu.