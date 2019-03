Apresiasi Polres Sanggau Ungkap Kasus Pencurian, Yeremias: Pelaku Harus Beri Efek Jera

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Sekretaris Komisi I DPRD Sanggau, Yeremias Marsilinus mengapresiasi dengan jajaran Polres Sanggau yang berhasil mengungkap kasus pencurian di wilayah hukum Polres Sanggau, dengan total tersangka sebanyak delapan orang.

“Kita sangat apresiasi dengan langkah Polres Sanggau yang dengan cepat melakukan pengungkapan kasus Curanmor dan Pencurian dengan pemberatan, ”katanya, Selasa (11/3/2019).

Politisi PDI Perjuangan Sanggau itu menegaskan, terhadap pelaku harus diberi efek jera. Dan terhadap tersangka yang masih dibawah umur, diproses sesuai dengan Undang-undang peradilan anak.

“Kita juga sangat menyayangkan ada pelaku yang masih dibawah umur dan satu orang pelaku juga masih sekolah. Kedepan kita harapkan agar orangtua tetap intens melakukan pengawasan terhadap anak-anaknnya,”harapnya.

Untuk itulah, Kocan sapaan akrabnya berharap, agar masyarakat selalu waspada dan hati-hati. Dan jangan berikan ruang gerak untuk pelaku pencurian. “Karena dengan adanya kasus pencurian ini tentunya membuat resah dimasyarakat dan tentunya merasa was-was, ”pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kapolres Sanggau, AKBP Imam Riyadi didampingi Kasat Reskrim Polres Sanggau, AKP Haryanto, menggelar press release terkait pengungkapan kasus dalam sepekan terakhir di halaman Mapolres Sanggau, Senin (11/3/2019).

Adapun kasus yang diungkap diantaranya, pengungkapan kasus Curanmor, Pencurian dengan pemberatan di empat TKP berbeda. Pertama pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Desa Tanjung Merpati, Pencurian tujuh unit infokus di SMP Sugiyopranoto Sanggau dengan kerugian sekitar Rp 40 juta rupiah, pencurian handphone di Kelurahan Bunut dan pencurian di Dusun Penyeladi Hulu, Desa Penyeladi.

Kapolres Sanggau, AKBP Imam Riyadi menyampaikan, Dari kasus yang berhasil diungkap, Polisi menetapkan delapan orang tersangka diantaranya inisial FS, RS, DL, AN, SYH, NS,

“Lima diantaranya masih dibawah umur, kasus Curanmor, kasus pencurian infokus dan pencurian Handphone. Untuk itu, penanganan perkaranya dilakukan berdasarkan Undang-undang peradilan anak. Sementara tiga pelaku yang dewasa tetap diberlakukan berdasarkan peradilan umum biasa, ” katanya.