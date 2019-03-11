Pileg 2019
VIDEO: Suasana Deklarasi Pemilu Tahun 2019 Oleh Polres Landak
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Landak Yacobus, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu) Landak Petrus Kanisius.
Suasana Deklarasi Pemilu Tahun 2019 Oleh Polres Landak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Polres Landak melaksanakan Deklarasi Damai Pemilu 2019 berlangsung di Aula Hotel Dangau Landak pada Senin (11/3/2019).
Deklarasi dihadiri oleh Kapolres Landak AKBP Bowo Gede Imantio, Wakil Bupati (Wabup) Landak Herculanus Heriadi, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Landak I Dewa Gede Budhy Darma Asmara.
Baca: VIDEO: Polres Landak Deklarasi Damai Pemilu Tahun 2019
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Ketua DPRD Landak diwakili Anjiu (Anggota DPRD Landak, perwakilan Kodim 1201/Mph, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Landak Yacobus, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu) Landak Petrus Kanisius.
Para pimpinan Partai Politik (Parpol), dan Calon Legislatif (Caleg) Landak.
Seperti apa suasana Deklarasi Damai di Landak, lihat videonya di atas