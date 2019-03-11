Pileg 2019
VIDEO: Polres Landak Deklarasi Damai Pemilu Tahun 2019
Deklarasi di hadiri oleh Kapolres Landak AKBP Bowo Gede Imantio, Wakil Bupati (Wabup) Landak Herculanus Heriadi,
Polres Landak Deklarasi Damai Pemilu Tahun 2019
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Polres Landak melaksanakan Deklarasi Damai Pemilu 2019 berlangsung di Aula Hotel Dangau Landak pada Senin (11/3/2019).
Deklarasi di hadiri oleh Kapolres Landak AKBP Bowo Gede Imantio, Wakil Bupati (Wabup) Landak Herculanus Heriadi, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Landak I Dewa Gede Budhy Darma Asmara.
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Ketua DPRD Landak diwakili Anjiu (Anggota DPRD Landak, perwakilan Kodim 1201/Mph, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Landak Yacobus, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu) Landak Petrus Kanisius.
Para pimpinan Partai Politik (Parpol), dan Calon Legislatif (Caleg) Landak.
Seperti apa ucapan deklarasi yang disampaikan, tonton videonya di atas.