Pileg 2019

VIDEO: Polres Landak Deklarasi Damai Pemilu Tahun 2019

Deklarasi di hadiri oleh Kapolres Landak AKBP Bowo Gede Imantio, Wakil Bupati (Wabup) Landak Herculanus Heriadi,

Polres Landak Deklarasi Damai Pemilu Tahun 2019

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Polres Landak melaksanakan Deklarasi Damai Pemilu 2019 berlangsung di Aula Hotel Dangau Landak pada Senin (11/3/2019).

Deklarasi di hadiri oleh Kapolres Landak AKBP Bowo Gede Imantio, Wakil Bupati (Wabup) Landak Herculanus Heriadi, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Landak I Dewa Gede Budhy Darma Asmara. 

Baca: Warga Minta Bawaslu Telusuri Isu Pembagian Alat Perontok Padi

Baca: FOTO: Sutarmidji Lantik Tiga Kepala Dinas di Lingkungan Pemprov Kalbar

Ketua DPRD Landak diwakili Anjiu (Anggota DPRD Landak, perwakilan Kodim 1201/Mph, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Landak Yacobus, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu) Landak Petrus Kanisius.

Para pimpinan Partai Politik (Parpol), dan Calon Legislatif (Caleg) Landak.

Seperti apa ucapan deklarasi yang disampaikan, tonton videonya di atas.

Tags
pontianak.tribunnews.com
Pileg 2019
Kabupaten Landak
Berita Terkait :#Pileg 2019
Penulis: Alfon Pardosi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan