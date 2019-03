PHBI Gelar Isra' Mi'raj Haul Masyayikh Al-Ma'had Al-Mubarak Lanbulan di Desa Madu Sari

Citizen reporter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Panitia Hari Besar Islam (PHBI) gelar peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di halaman Masjid Nurul Jannah Parit Tenaga Baru Darat, Desa Madu Sari, Minggu (10/3/2019) malam.

Turut serta di hadiri KH. Ahmad Barizi Fathullah, KH. Ihya' Ulumuddin, KH. Ahmad Syafi'i Zaini, KH. Abdul Rosyid Open cucu Mbah KH.Maimun Zubair Sarang Rembang,Rois Syuriah PRNU Madu Sari, segenap alumni Pondok Pesantren Al-Mubarak Lanbulan se- Kalbar, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda , Kepala Desa Madu Sari, Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Madu Sari,serta TNI-Polri yang ada di Sungai Raya.

KH. Munawir sebagai tuan rumah mewakili ketua panitia dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada segenap rombongan jamaah yang telah hadir ditempat majlis pengajian dengan mengharap barokah para masyayikh yang nanti akan memaparkan mauizotul hasanah kepada para hadirin Sekalian.

Muhktar Abdul Manaf, selaku Kepala Desa, Madu Sari, dalam paparan sambutannya. Dengan adanya pengajian ini semuga dapat memberikan energi positif yang mampu memberikan pencerahan oleh para Kiyai kepada para jamaah sekalian.

Terkhususnya terima kasih kepada panitia yang bekerja sama dengan para alumni Pondok Pesantren Almubarak lanbulan sampang madura yang hadir dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.

"Mari kita renungkan bersama dalam majelis pengajian malam ini dengan bermuwajah kepada Allah SWT. Agar hati dan pikiran kita dapat saling singkron dengan ilmunya Allah yang akan disampaikan oleh para kiyai kita," ungkapnya.

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan yaasin dan tahlil yang di tawassulkan oleh KH.Abdul Rosyid Open Maimun cucu dari KH.Maimun Zubair.

KH. Ihya' Ulumuddin dalam ceramahnya menyampaikan bahwa peristiwa Isra' dan Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Baginda Muhammad SAW yang berjalan pada malam hari dari masjidil haram ke masjidil Aqso ke Baitul Maqdis Sidrotul Muntaha menghadap Allah SWT.

Dengan penuh misteri dari kejadian tersebut banyak orang orang Qurais tidak mengimani dan percaya dengan adanya perjalan yang tak masuk akal ditempuh dengan hanya waktu semalam.

Dalam Nash Alqur'an Surat Israil ayat pertama telah difirmankan oleh Allah SWT. Melalui kendaraan Buroq yakni burung yang sangat besar ditemani Malaikat Jibril AS.

Dengan keridhoan cinta kepada Rasulullah SAW maka Insya Allah , Allah SWT akan lebih mencintai kita sebagai Umatnya Nabi Muhamad SAW dengan mengikuti perintah dari Nabi SAW. Dengan Taqorrub Ilallah (dekat kepada Allah SWT) lebih kuat dan bertambah iman kita kepadanya.