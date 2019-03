Masuki Usia 111 tahun, Ini Sejarah Lengkap dan Prestasi Inter Milan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tepat 9 Maret 2019, Inter Milan menginjak usia ke-111. Klub liga italia ini didirikan pada 9 Maret 1908.

Ucapan selamat ulang tahun disampaikan oleh akun resmi instagram official Serie-A yang telah terverifikasi @seriea.

Dalam postingannya, akun @seriea menuliskan ucapan selamat ulang tahun berbahasa italia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.

Tak hanya ucapan hari jadi, akun @seriea menceritakan sejarah tentang warna kebesaran Inter Milan, Biru Hitam yang didesain oleh pelukis Giorgio Muggiani.

"Lo sapevi che... I colori dell'@Inter sono stati ideati dal pittore Giorgio Muggiani! «Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma: il nero e l'azzurro sullo sfondo d'oro delle stelle. Si chiamerà Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo.» Tanti auguri Nerazzurri!

#SerieATIM

//

Did you know that...

The colors of Inter have been designed by the painter Giorgio Muggiani! "This wonderful night bestows us with the colours of our crest: black and azure against a gilded backdrop of stars. It shall be called International, because we are brothers of the world." Happy birthday Nerazzurri! ," tulis akun @seriea.

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, postingan itu mengandung arti : "Apakah Anda tahu bahwa...

Warna-warna Inter telah dirancang oleh pelukis Giorgio Muggiani! "Malam yang indah ini memberi kita warna-warna lambang kita: hitam dan biru dengan latar belakang bintang-bintang berwarna emas. Itu akan disebut Internasional, karena kita adalah saudara dunia." Selamat ulang tahun, Nerazzurri!"

Postingan itu juga dilampiri foto empat pemain, termasuk legenda tim diantaranya Samir Handanovic, Diego Milito, Thiago Motta dan Javier Zanetti dengan latar belakang logo Inter Milan.

Di pojok kiri atas foto itu terdapat ucapan selamat tulang tahun dalam bahasa Inggris "HAPPY BIRTHDAY INTER"

