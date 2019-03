Live Streaming Tinju Dunia Shawn Porter Vs Yordenis Ugas, Live TVOne Tinju Kelas Welter WBC

Live Streaming Tinju Dunia Shawn Porter Vs Yordenis Ugas, Live TVOne Tinju Kelas Welter WBC

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan Live Streaming Tinju Dunia Shawn Porter Vs Yordenis Ugas, Live TVOne Tinju Kelas Welter WBC, Minggu (10/3/2019).

Perebutan Juara Tinju Dunia kelas Welter WBC antara Shawn Porter Vs Yordenis Ugas bisa disaksikan melalui Live Streaming TVOne mulai jam 09.00 WIB.

Berikut Live Streaming Tinju Dunia Shawn Porter Vs Yordenis Ugas Live TVOne:

Link 1

Link 2

Link 3

Informasi pertandingan ini di-posting di akun Instagram @tvonenews.

"Jangan lewatkan Live World Boxing: WBC World Welterweight Title antara Shawn Porter vs Yordenis Ugas. Minggu, 10 Maret 2019 jam 09.00 WIB LIVE di tvOne & streaming di tvOne connect #tvOneSports," tulis admin akun Instagram @tvonenews, Rabu (6/3/2019).

Berikut Tale of the Tape Shawn Porter Vs Yordenis Ugas: