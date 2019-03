LIVE STREAMING Shawn Porter Vs Yordenis Ugas.

LIVE STREAMING Shawn Porter Vs Yordenis Ugas LIVE TVOne Perebutan Juara Dunia Tinju Kelas Welter WBC

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live Streaming Tinju Dunia Shawn Porter Vs Yordenis Ugas, Minggu (10/3/2019), Live Streaming TVOne.

Saksikan tinju dunia Shawn Porter Vs Yordenis Ugas via Live Streaming TVOne mulai pukul 09.00 WIB.

Berikut link Live Streaming Tinju Dunia Shawn Porter Vs Yordenis Ugas Live Streaming TVOne:

Informasi pertandingan ini di-posting di akun Instagram @tvonenews.

"Jangan lewatkan Live World Boxing: WBC World Welterweight Title antara Shawn Porter vs Yordenis Ugas. Minggu, 10 Maret 2019 jam 09.00 WIB LIVE di tvOne & streaming di tvOne connect #tvOneSports," tulis admin akun Instagram @tvonenews, Rabu (6/3/2019).

Berikut Tale of the Tape Shawn Porter Vs Yordenis Ugas: