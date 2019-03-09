MotoGP
Live Streaming Kualifikasi Moto2 Qatar 2019 & Moto3: Mulai Berlangsung Pukul 21:30 WIB
Live Streaming Kualifikasi Moto2 Qatar 2019 & Moto3: Dimas Ekky Pratama Berjuang di Q1 Moto2
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Live Streaming Kualifikasi Moto2 Qatar 2019 & Moto3: Mulai Berlangsung Pukul 21:30 WIB
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan Live Streaming Kualifikasi Moto2 Qatar 2019 & Moto3: Mulai Berlangsung Pukul 21:30 WIB.
Usai menggelar FP3, Moto2 Qatar 2019 dan Moto3 berlanjut ke sesia kualifikasi yang bisa disaksikan melalui link Live Streaming.
Untuk menyaksikan Kualifikasi Moto2 Qatar 2019 & Moto3 klik tautan di bawah ini:
Kualifikasi Moto2 akan dimulai dengan Q1 mulai pukul 22.20 WIB.
Selanjutnya kualifikasi kedua akan dimulai pukul 22.50 WIB.
Sebelumnya, kita bisa menyaksikan kualifikasi Q1 yang dimulai pukul 21:30 WIB dan dilanjutkan Q2 jam 21:55 WIB.
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Penulis: Nasaruddin
Editor: Nasaruddin
Sumber: Tribun Pontianak