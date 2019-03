Viral Postingan Mobil Dinas Pemkot Singkawang Belum Bayar Pajak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Mobil dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang kedapatan belum membayar pajak.

Hal itu terungkap berawal dari sebuah postingan di Facebook yang dilakukan oleh akun bernama Opini Singkawang, Kamis (7/3/2019).

Postingan berupa screencapture layar pajak online terhadap plat 1 c, plat 2 c, dan plat 6 c ketiga kendaraan ini seharusnya membayar pajak pada 5 februari lalu.

Kepala Dinas Pendapatan Singkawang Robertus Putra, membenarkan jika sejumlah mobil dinas di Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang belum membayar pajak, termasuk dua kendaraan dinas kepala daerah. “Iya benar,” katanya, Jumat (8/3/2019).

Kendaraan dinas dengan nomor polisi 1 c adalah kendaraan yang digunakan Wali Kota Singkawang, 2 C digunakan oleh Wakil Wali Kota Singkawang serta plat 6 C digunakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang.

Tertera jika total pokok dan denda mobil dinas wali kota dan wakil wali kota masing-masing harus membayar Rp 4.480.000,- sementara mobil dinas Sekda Rp 4.880.800.

Robert menuturkan bahwa pihak Pemkot Singkawang sudah menyelesaikan persoalan ini. "Sudah beres," tuturnya