VIDEO: Inilah Pemenang Tribun Video Contest Cap Go Meh 2019

Inilah Pemenang Tribun Video Contest Cap Go Meh 2019

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID PONTIANAK - Event Cap Go Meh di Kalbar menjadi ajang paling dinantikan lantaran menarik perhatian para wisatawan domestik hingga manca negara.

Sebagai perusahaan media, Tribunpontianak turuT meramaikan even Cap Go Meh dengan menggelar lomba video kreatif Cap Go Meh 2570/tahun 2019.

Sejumlah peserta dari kalangan millenial pun berbondong-bondong jadi pesertanya

Andreas Andri @andreasandriii keluar sebagai pemenang, juara kategori video terbaik.

Dan berhak mendapatkan Angpao, TFC Premium dari Tribun Pontianak dan Voucher Karaoke De'Tones by Afgan dari Tribun Pontianak.

Video Contest Cap Go Meh 2019

Juara berikutnya, kategori Video Favorit, Tri Suryo Prasetyo @trisuryoprastyo berhak

mendapatkan Voucher Menginap Harris Hotel Pontianak dan Karaoke De'Tones by Afgan.

Andreas Andri mengaku bahagia sekali atas keberhasilannya keluar jadi pemenang di kontes video cap go meh Tribun Pontianak.

Tak lupa ia juga mengucapkan terima kasih kepada Tribun Pontianak telah menyelenggarakan kontes video cap go meh.

"Saya bangga sekali saya juga berterima kasih kepada tribun pontianak. Meskipun butuh perjuangan dari saya berangkat ke Singkawang dan mengambil video dari semua aspek dalam even cap go meh," katanya.