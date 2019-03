Presenter Cantik Marissa Nasution Kelahi dengan Netizen, Awal Mula Dari Postingannya Ini!

Presenter Cantik Marissa Nasution Kelahi dengan Netizen, Awal Mulanya Dari Postingannya Ini!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Presenter Cantik Marissa Nasution Kelahi dengan Netizen, Awal Mulanya Dari Postingannya Ini!

Presenter cantik Marissa Nasution terlibat adu komentar dengan sejumlah netizen.

Hal ini berawal dari postinganya 3 hari lalu.

Di mana Marissa Nasution saat itu memposting foto dirinya dan bayi cantiknya ketika sedang di pantai.

Yang menjadi perbincangan netizen saat itu, terkait baju renang yang dikenakannya.

Beberapa dari mereka menilai tak pantas foto itu tak pantas diunggah.

Marissa di dalam foto itu terlihat seksi.

"Susah Klu sdh kebiasaannya begtu"

"Malu-maluin org mandailing aja ni..gk bisa sopan dikit ya bajunya,,hrs kah separah itu d pajang seluruh dunia ini menikmatinya."

Marissa Nasutian sempat membalas komentar netizen tersebut.

"Susah kalau pemikiran terhadap dunia sempit"

"Yang lagi terlihat di video adalah anak saya, bukan saya pamer. Daripada ibu stress mikiran orang di pantai, unfollow aja. Dunia sangat besar, kalau ini jalan2 ke pantai bisa pingsan liat dunia kita. Mendingan di rumah aja. Saya tidak malu sama sekali. Ilive in 21st century. I don't know what you've been up to lately."