VIDEO: Hotel Ibis Pontianak Apresiasi Best Talent of The Year Selection 2018

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Director of Talent & Culture Accor Indonesia, Faris Setiabudi mengatakan Best Talent of The Year Selection 2018 merupakan kegiatan tahunan untuk talent dari Accor Indonesia dengan wilayah region Kalimantan dan Sulawesi, Rabu (6/3/2019).

"Region kita ada dari tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Jadi kalau Region Indonesia adanya di Kalimantan dan Sulawesi," ujarnya.

Faris mengatakan, pihaknya yang memilih talent di Indonesia bahkan sampai sejauh ini itu tidak akan mungkin talent Indonesia akan tumbuh.

"The organisation it only grow as the talent group, jadi intinya organisasi gak akan berkembang besar kalau talenta juga tidak berkembang, itulah cara kami untuk memastikan bahwa setiap orang itu diperhatikan," ujar Faris.

Lanjutnya, setelah ini pemenangnya akan komplit dengan teman-teman pemenang dari Jakarta, Bali, Jawa, Malaysia dan Singapura untuk delegetion (representasi) untuk mempersentasikan setiap pengetahuannya kepada para pemenang lainnya.

Dalam penilaian di region Kalimantan dan Sulawesi ada namanya body assessment. "Jadi kita enggak melihat hanya on spot, yang ditanya kemudian menang, akan tetapi pihaknya juga melakukan tes pengetahuan tentang Accor itu sendiri," sebutnya.

Kemudian penilaian selanjutnya bagaimana setiap talent itu dilihat dari gerak isyarat, sikap, dan dilihat dari bagaimana mereka menjawab pertanyaan dari para juri.

"Semuanya lengkap, dengan langkah-langkah seperti itu kita dapat memastikan bahwa ini bukan hanya melihat dari satu sisi saja, tetapi kita melihat performa setiap talent sehari penuh," ucap Faris.

Faris melanjutkan, untuk potensinya sangat luar biasa. Dia melihat setiap talent atau peserta sangat antusias dalam mengembangkan potensi dirinya sendiri karena itu dibuktikan dari cara dan sikap mereka selama ini.

Maka dengan demikian, pemenang dari masing-masing regional ini nantinya akan mendapatkan uang sebesar $500 untuk pengembangan kapasitas serta karir dirinya. "Jadi mereka bisa ambil kursus, bahkan ada yang buat kuliah lagi, wishes is a amazing," pungkasnya.