Top Ten Volare musik Indo Pekan Ini, Eva Celia 'A Long Way (Eva Celia)' Tangga Teratas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu pecinta musik tanah air, Tribun akan kasih bocoran nih, tangga lagu selama sepekan pada 3 hingga 9 Maret berikut ini.

Setiap pukul 11.00-12.00 WIB, dipandu host ketche Febi Resiana dengan tangga lagu sebagai berikut :

1. A Long Way (Eva Celia)

2. Sabda Rindu (Manjakani)

3. Sun (HYPOP)

4. Peluk (Riuh Sunyi)

5. Pleaser (Elephant Kind)

6. Take Care (Adrian Khalif Feat. Cantika Abigail)

7. Balada Insan Muda (Diskoria)

8. Masa-Masa (The Adams)

9. I AM ME (Ramengvrl)

10. Woo Woo (Sore feat. Leanna Rachel)