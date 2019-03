Reino Barack dan Syahrini Kini Kompak Ungkap Kemesraan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pasangan Syahrini dan Reino Barack kali ini sudah blak-blakan terkait pernikahan keduanya yang dilangsungkan beberapa waktu lalu.

Keduanya kompak memajang momen pernikahan mereka di depan publik.

Bukan hanya penyanyi Syahrini yang menuliskan kalimat romantis untuk suaminya, pengusaha Reino Barack. Pada saat yang bersamaan, Reino juga merangkai kata-kata yang tak kalah syahdu.

Lewat posting-an di akun Instagram-nya, @reinobarack, Reino menyebut bahwa Syahrini telah memberi makna pada cintanya.

"Love was just a word until you gave it a meaning @princessyahrini #ReinoBarack #SyahReino #EnergyOfAkad #Restu," tulisnya seperti dikutip Kompas.com, Selasa (5/3/2019).

(Cinta hanya sebuah kata sampai Anda memberikan arti @princessyahrini #ReinoBarack #SyahReino #EnergyOfAkad #Restu,)

Kata-kata Romantis Syahrini untuk Reino Barack

Tak hanya itu, Penyanyi Syahrini perlahan berbagi kisah bahagianya dengan suaminya, pengusaha Reino Barack. Setelah memajang sebuah foto dan video lamaran, Syahrini kembali mengunggah momen bahagianya dan Reino.