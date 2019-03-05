Liga Champions
Jadwal Siaran Langsung Liga Champion di RCTI: Real Madrid Vs Ajax, PSG vs Man Utd, Barcelona vs Lyon
Jadwal Siaran Langsung Liga Champion di RCTI: Real Madrid Vs Ajax, PSG vs Man Utd, Barcelona vs Lyon
Jadwal Siaran Langsung Liga Champion di RCTI: Real Madrid Vs Ajax, PSG vs Man Utd, Barcelona vs Lyon
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liga Champions Leg 2 Babak 16 Besar akan dimulai Rabu (6/3/2019).
Di leg 2 Babak 16 Besar Liga Champions, Rabu dini hari, akan digelar dua laga antara Dortmund vs Tottenham mulai jam 03:00 WIB.
Laga lainnya di Babak 16 Besar Liga Champions mempertemukan Real Madrid Vs Ajax yang disiarkan Live RCTI di jam yang sama.
Pertandingan Liga Champions berikutnya digelar Kamis, 07 Maret 2019. Ada laga PSG vs Man United jam 03:00 WIB live RCTI.
Sementara laga FC Porto Vs AS Roma tak disiarkan di televisi.
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Pertandingan di Liga Champions akan berlanjut pada Rabu, 13 Maret 2019.
Ada laga Juventus Vs Atletico Madrid dan Man City vs Schalke live RCTI.
Selanjutnya Kamis, 14 Maret 2019 digelar pertandingan Barcelona Vs Lyon live RCTI dan Bayern Munchen Vs Liverpool.
Saksikan pertandingan Liga Champions melalui link Live Streaming RCTI:
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VIDEO: Jadwal & Link Live Streaming Real Madrid Vs Ajax Live RCTI, Liga Champion LIVE Jam 03.00 WIB
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