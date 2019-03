Jadi Pembaca Setia Tribun Pontianak, Weni D'Academy Senang Gabung Member TFC Premium

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -Sebagai bentuk apresiasi kepada pembaca setia, Tribun Pontianak memberikan kartu Tribun Family Card (TFC) Premium kepada Weni D'Academy, atau lebih dikenal dengan Weni DA3, Selasa (5/5/2019).

Kartu TFC Premium diserahkan langsung oleh GM Bussines Tribun Pontianak, Julia Lorrains sesaat sebelum keberangkatan Weni ke Jakarta di Bandara Supadio Pontianak sekira pukul 16.30 sore WIB.

Dengan memiliki kartu TFC ini banyak manfaat yang didapatkan oleh Weni.

Tak hanya bisa mengakses e-paper Tribub Group lebih awal secara gratis selama setahun, Weni juga dimanjakan dengan banyak fasilitas gratis lainnya salah satu yang paling disukai Weni adalah Make Up gratis di Mahakarya Make Up.

Julia Lorrains mengatakan gratis Make Up Pesta 3 kali setahun di Mahakarya Make Up Jalan Ahmad Yani Komplek Ayani Megamall Sentral Bisnis Blok E12 Lt2, jangan lupa untuk reservasi 3 hari sebelumnya via HP 08115797579.

Weni mengatakan bahwa ia sangat senang dengan pemberian kartu Tribun Family Card oleh GM Bussines Tribun Pontianak, Julia Lorrains karena banyak sekali manfaat yang didapatkan.

"Saya rasa cocok sekali untuk saya terutama gratis Make Up nya, dan terimakasih banyak kepada Tribun Pontianak yang sudah memberi saya kartu ini," kata Weni

Selain Gratis Make Up, ada gratis makan, gratis kopi, gratis berenang, dan banyak lagi gratis lainnya seperti gratis kacamata / lensa, gratis karaoke.

